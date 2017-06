Actualidade

Onze projetos do arquiteto Eduardo Souto Moura que integram o acervo da Casa da Arquitectura vão estar reunidos numa exposição que é inaugurada na sexta-feira, na Fundação A LORD, em Lordelo, Paredes, foi hoje anunciado.

De acordo com a Casa da Arquitetura, em Matosinhos, a exposição intitula-se "Souto Moura mostra de arquitetura", e será inaugurada pelas 21:30, numa sessão que contará com a presença do arquiteto.

A mostra é composta por onze maquetas e catorze painéis, incluindo fotografias de Luís Ferreira Alves, esquissos originais e desenhos técnicos, bem como elementos relativos a dois projetos que não passaram do papel: o Salzburg Hotel e o Centro de Congressos de Palma de Maiorca.