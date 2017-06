Actualidade

Os analistas do mercado financeiro brasileiro pioraram as previsões de crescimento da economia no contexto da crise política que o país atravessa e que se agravou nas últimas semanas.

A projeção para o crescimento económico em 2017 passou de 0,50%, calculado há uma semana, para 0,41%, previsto na análise hoje divulgada pelo Banco Central.

Numa referência à inflação em 2017, os especialistas reduziram a sua projeção de 3,90% para 3,71%, abaixo da meta fixada pelo Governo (4,50%), com uma margem de tolerância de dois pontos percentuais.