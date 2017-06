Actualidade

Os trabalhadores e prestadores de serviços da empresa de recursos humanos Randstad II cumprem uma greve na terça-feira exigindo resposta às reivindicações salariais apresentadas e o fim da precariedade, anunciou hoje fonte sindical.

Em comunicado, o Sindicato das Indústrias Elétricas do Sul e Ilhas (SIESI) adianta que o protesto decorre entre as 00:00 horas de terça-feira e as 01:00 horas de quarta-feira e abrange os trabalhadores e prestadores de serviços da Randstad II "adstritos aos contratos detidos com várias empresas às quais presta serviços nas áreas da energia, serviços de redes móveis e entidades bancárias sedeados em Lisboa, concelhos limítrofes e noutros onde possam estar também instalados serviços".

Na base da greve está a defesa da "negociação efetiva das reivindicações salariais, subsídio de refeição, carreiras, discriminações e outras apresentadas no caderno reivindicativo apresentado à empresa", entre as quais o gozo dos feriados de Carnaval e municipal.