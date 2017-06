Actualidade

O avançado internacional português André Silva assinou um contrato de cinco anos com o AC Milan, até 30 de junho de 2022, anunciou o clube italiano no seu sítio oficial na Internet.

"Oficial: André Silva é um novo jogador do AC Milan", anuncia o clube milanês, adiantando que o jogador chega a título definitivo do FC Porto e que rubricou um acordo por cinco anos.

Num vídeo publicado no sítio oficial, André Silva, de 21 anos, é apresentado como novo reforço do clube e, no final, assina o contrato que o liga aos 'rossoneri' até 2022.