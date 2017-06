Actualidade

Os espanhóis ficaram "encantados" com o "alto nível" da presença de Portugal, país convidado, na 76.ª edição da Feira do Livro de Madrid que encerrou este domingo as suas portas, depois de receber 2,2 milhões de visitantes.

"Vai ser difícil outro país alcançar o alto nível de representação que Portugal conseguiu. Estamos encantados com o programa completo e excelente de atividades culturais oferecido", resumiu hoje à agência Lusa o diretor da Feira Internacional de Madrid, Manuel Gil.

O certame foi visitado por cerca de 2,2 milhões de pessoas, 66% dos quais mulheres, que gastaram 8,8 milhões de euros, um aumento de 8% em relação à edição anterior, segundo dados provisórios revelados.