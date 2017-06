Actualidade

Pelo menos dez pessoas ficaram feridas e diversos edifícios danificados na sequência do sismo com uma magnitude de 6,3 na escala de Richter que hoje atingiu o ocidente da Turquia e a ilha grega de Lesbos, com epicentro do Mar Egeu.

De acordo com a televisão estatal grega ERT, as vítimas foram registadas na pequena povoação de Vrisa, ilha de Lesbos, onde uma mulher ficou presa nos escombros de sua casa.

"Tentamos retirar uma mulher que está entre os escombros", indicou o responsável do serviço regional de bombeiros, Mario Apostolides, que também se referiu a "dezenas de casas que ruíram e a estradas bloqueadas" nesta zona, a mais afetada pelo sismo.