Actualidade

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, mostrou-se satisfeito com o funcionamento do sistema de vídeo-árbitro (VAR) no recente Mundial de futebol de sub-20, disputado na Coreia do Sul.

"Foi uma grande oportunidade para os árbitros testarem o protocolo VAR numa competição importante. Estamos muito felizes com os resultados e esperamos ainda fazer melhorias", afirmou Infantino, em comunicado.

De acordo com o líder da FIFA, "a próxima oportunidade para testar e afinar o sistema vai ocorrer na Taça das Confederações", que vai ser disputada na Rússia e conta com a presença de Portugal, na qualidade de campeão europeu.