Actualidade

O Governo dos Açores não vai adquirir a casa na ilha do Corvo onde nasceu Carlos Nascimento, o primeiro editor do poeta e Prémio Nobel Pablo Neruda, foi hoje anunciado.

"Trata-se de uma habitação de família, ocupada sazonalmente e que não justifica, num horizonte próximo, a sua aquisição", lê-se na resposta do executivo regional a um requerimento do deputado único do Partido Popular Monárquico, na Assembleia Legislativa.

No documento, Paulo Estêvão, parlamentar eleito pelo Corvo, a mais pequena ilha dos Açores, refere que, no contexto da elaboração do roteiro cultural sobre Carlos Nascimento, o anterior Governo Regional equacionou a aquisição da casa onde aquele nasceu, "no sentido de a integrar, como equipamento de apoio, num projeto de divulgação e promoção mais amplo" do editor de Pablo Neruda "e de muitos outros grandes nomes da literatura chilena, incluindo a também Prémio Nobel da Literatura Gabriela Mistral (1945)".