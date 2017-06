Actualidade

O Bloco de Esquerda (BE) e a CGTP-IN exigiram hoje a intervenção da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) para corrigir alegadas ilegalidades na Aveirobus, empresa à qual estão concessionados os transportes urbanos de Aveiro.

Em declarações aos jornalistas, em Aveiro, a coordenadora do BE, Catarina Martins, disse que os direitos dos trabalhadores daquela empresa do grupo Transdev "estão a ser atacados de uma forma absolutamente selvagem", adiantando que chegam a trabalhar 14 horas por dia.

"Não é aceitável o que se está a passar. Não podemos deixar que no nosso país estejam a ser feitos turnos ilegais, que as pessoas vejam cortes salariais assim e que a segurança dos trabalhadores e dos utentes seja posta em causa desta forma", disse Catarina Martins.