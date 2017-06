Actualidade

A AFOMOS - Associação de Formadores e Monitores Surdos de Língua Gestual iniciou hoje no Porto a recolha de pelo menos quatro mil assinaturas pelo reconhecimento, pelo Estado, destes profissionais como professores.

A petição, denominada "Língua Gestual Portuguesa (LGP): não adiem a justa criação do grupo de recrutamento", conta com a colaboração da Federação Nacional dos Professores (Fenprof) prevendo-se a recolha de assinaturas até quarta-feira em várias cidades do país.

"A recolha destas assinaturas visa levar à Assembleia da República (AR) esta nossa preocupação, para que esta aprove soluções que depois sejam entregues ao Governo no sentido de que os professores de língua gestual portuguesa possam ser considerados docentes como tal", disse Mário Nogueira, secretário-geral da Fenprof.