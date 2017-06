Actualidade

O parlamento debateu hoje o sistema elétrico português e as "rendas excessivas", com o CDS-PP a advogar que o antigo ministro do PS Manuel Pinho é o "pai do défice energético".

A pedido do BE e do PCP, o setor da energia voltou ao parlamento, com o bloquista Jorge Costa a arrancar o debate e a sublinhar que "as empresas e as famílias já merecem que se termine com o abuso" das "rendas excessivas" da energia.

Jorge Costa defendeu ainda ser necessário "recuperar uma política de transparência para o transporte de energia", advertindo que a REN, que leva a energia a casa dos portugueses, tem o "mesmo acionista, a República Popular da China", que a maior elétrica de Portugal, a EDP.