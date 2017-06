Actualidade

A estreia de um documentário radiofónico, na Casa Fernando Pessoa, com episódios da vida do escritor, e de um programa de rádio 'online', sobre o universo do poeta, destacam-se na terça-feira, dia de aniversário do autor de "Mensagem".

A Casa Fernando Pessoa, em Lisboa, celebra os 129 anos do nascimento do escritor, na terça-feira, com a estreia do documentário radiofónico "Não sei o que o amanhã trará: um passeio sonoro na Lisboa de Fernando Pessoa", de Sofia Saldanha, que recorda a vida do poeta, a época em que viveu e a sua obra, no âmbito da jornada "No tempo em que festejavam o dia dos meus anos", de acordo com o comunicado da instituição.

No dia 13 de junho, realizar-se-á também a primeira emissão de "Fernando Pessoa Para Todas as Pessoas", na Rádio Movimento PT Online, programa de Ricardo Belo Morais, responsável pelo projeto de divulgação pessoana "O Meu Pessoa" e orientador de visitas guiadas, em Lisboa, ligadas à temática pessoana.