Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, defendeu hoje a ideia de que Portugal, designadamente através do porto de Sines, pode ser a porta de entrada das exportações da Argentina para o mercado da União Europeia.

Falando no encerramento do Fórum de Negócios entre Portugal e a Argentina, primeiro ponto do programa de dois dias de visita oficial a este país, António Costa afirmou registar uma nova dinâmica nas relações comerciais luso-argentinas.

"Nos últimos dois anos subiu muito o nível de exportações da Argentina para Portugal, enquanto no primeiro trimestre de 2017 as exportações nacionais para a Argentina estão a crescer na ordem dos 140 por cento", referiu.