Actualidade

A Infraestruturas de Portugal (IP) disse hoje que o plano de emergência do Túnel do Marão foi "prontamente ativado" no incidente de domingo à noite, garantindo eficácia no socorro prestado.

"Foi prontamente ativado [o plano] e cumpridos os procedimentos estabelecidos no plano de emergência", referiu, em comunicado.

No domingo à noite, um autocarro com 20 passageiros, da empresa Rodonorte, incendiou-se dentro do Túnel do Marão, ao quilómetro 74 da autoestrada do Marão, entre Amarante e Vila Real, obrigando ao corte do trânsito em ambos os sentidos.