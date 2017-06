Actualidade

Cinco mil fatos flutuantes, rádios para comunicar até cerca de 500 milhas de distância e mecanismos de alertas à tripulação em caso de doença súbita são algumas novidades apresentadas hoje pela Associação Pró-Maior Segurança dos Homens do Mar.

A Associação Pró-Maior Segurança dos Homens do Mar, localizada na Póvoa de Varzim, que recebe na quinta-feira a condecoração da Ordem de Mérito pelo Presidente da República, tem em marcha um conjunto de iniciativas no âmbito do programa operacional Mar 2020 que prevê equipar 150 embarcações com rádios que permitem comunicar até cerca de 500 milhas de distância, disse José Festas, presidente daquela associação.

Em declarações à Lusa, José Festas explicou que o projeto "Segurança é Viver III" prevê também adquirir "cinco mil fatos flutuantes" para os trabalhadores do mar e prevê equipar "170 embarcações com o denominado "sistema de homem morto na ponte", uma espécie de alerta que avisa, de hora a hora, o mestre de embarcação e se caso tiver adormecido ou sofrido alguma uma doença súbita, é feito um aviso à tripulação.