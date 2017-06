Mundial2018

A seleção iraniana de futebol, orientada pelo português Carlos Queiroz, assegurou hoje a qualificação para o Mundial2018, juntando-se à anfitriã Rússia e ao já apurado Brasil, ao vencer na receção ao Uzbequistão.

Com o triunfo caseiro, por 2-0, o Irão assegurou um dos dois primeiros lugares da 'poule' asiática de qualificação e, consequentemente, a quinta presença em campeonatos do mundo, pela primeira vez em duas edições consecutivas.

A duas jornadas do fim, o Irão soma 20 pontos em oito jogos, mais sete do que a Coreia do Sul, que visita o Qatar na terça-feira, e mais oito do que o adversário de hoje.