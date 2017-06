Actualidade

O ministro da Agricultura aconselhou hoje, em Santarém, a sua antecessora, Assunção Cristas, a tomar chá de tília, "que é bom para os nervos", lamentando que esta o tenha "insultado" ao chamar-lhe "incompetente e ignorante".

Luís Capoulas Santos, que hoje encerrou o seminário "Cooperar para Exportar", promovido pelas Caixas de Crédito Agrícola e pelo Portugal Fresh, no âmbito da Feira Nacional da Agricultura, que decorre até domingo em Santarém, reagia a declarações feitas domingo, numa visita a este certame, pela presidente do CDS-PP e ex-detentora da pasta da Agricultura no Governo PSD/CDS.

"Quem vê o mundo a fugir debaixo dos pés e tem muita dificuldade em compreender a nova situação política só pode recorrer ao insulto", afirmou, recomendando a Assunção Cristas que "seja um pouco mais ponderada", pois tem a "obrigação de cumprir os mínimos em termos de boas maneiras".