Actualidade

O BE questionou hoje o Governo sobre quais os critérios que determinaram as nomeações, em nome do Estado, para o Conselho de Administração da TAP, e como explica que apenas um tenha experiência no setor do transporte aéreo.

Numa pergunta dirigida ao Ministério do Planeamento e das Infraestruturas, o deputado Heitor de Sousa questiona ainda qual o entendimento que o Governo tem sobre a possibilidade de, "no futuro próximo, todos os membros que venham a ser nomeados para os Conselhos de Administração das empresas do Setor Empresarial do Estado ou de empresas mistas onde o Estado tem uma posição dominante, venham a ser previamente escrutinados pela Assembleia da República".

No mesmo documento divulgado hoje, o parlamentar do BE pede explicações ao ministério de Pedro Marques sobre a existência de "apenas um entre seis dos membros" nomeados para o Conselho de Administração - António Menezes - apresentar experiência profissional no setor do transporte aéreo e "em que critérios fundamenta o Governo as escolhas anunciadas sobre os novos membros do Conselho de Administração da TAP".