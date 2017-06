Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou hoje que "está tomada" a decisão do Governo para a nomeação dos representantes do Estado no Conselho de Administração da TAP e que, pela sua parte, "não há polémica nenhuma".

Palavras breves de António Costa após ter participado numa conferência da Universidade Argentina da Empresa (UADE), em Buenos Aires, durante o primeiro de dois dias de visita oficial à Argentina.

No final da conferência, os jornalistas questionaram o primeiro-ministro sobre o facto de não apenas o PSD e o CDS-PP, mas também agora o PCP e o Bloco de Esquerda, contestarem os nomes indicados pelo Governo para a administração da TAP, sobretudo a escolha do antigo secretário de Estado socialista e advogado Diogo Lacerda Machado.