Incêndios

O incêndio que arde desde segunda-feira no concelho de Odemira, distrito de Beja, foi dominado ao início desta madrugada, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja.

Segundo o CDOS, o fogo florestal, que deflagrou pelas 17:30 de segunda-feira em Moimentos, freguesia de Santa Clara-a-Velha, foi dominado pela 01:05 de hoje, encontrando-se ainda no local 144 operacionais, apoiados por 49 veículos.

O incêndio no concelho de Monchique, distrito de Faro, que destruiu uma viatura dos bombeiros de Portimão e que pelas 22:20 estava dominado, está em fase de conclusão. No terreno estão ainda 78 operacionais e 26 veículos, de acordo com a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil.