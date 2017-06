Actualidade

O primeiro-ministro colocou hoje Buenos Aires na lista de possíveis cidades para as comemorações do Dia de Portugal, num discurso em que elogiou a vitalidade das mais de duas dezenas de associações portuguesas existentes na Argentina.

António Costa falava no início de um jantar com a comunidade portuguesa da Argentina, no Clube Português, que está situado num edifício de grandes dimensões do bairro de Caballito de Buenos Aires.

Antes, o presidente da Casa de Portugal de Buenos Aires, Joaquim Coelho Campina, tinha já desafiado o primeiro-ministro e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a estarem presentes em 2018, quando esta instituição, com mais de 2.500 associados, comemorar o seu centenário.