Venezuela

Um grupo de encapuzados incendiou na segunda-feira a Direção Executiva da Magistratura do Supremo Tribunal da Venezuela, em Chacao, este de Caracas, onde também foram queimados escritórios do banco BBVA, localizados no primeiro piso do mesmo edifício.

Na zona decorria uma manifestação da oposição, quando os encapuzados começaram a atacar a sede do tribunal, que 'regaram' com gasolina e depois pegaram fogo.

A agência de notícias Efe observou agentes de segurança da Direção Executiva da Magistratura (DEM) a lançarem disparos de chumbo contra os encapuzados, o que não os impediu de acederem ao imóvel.