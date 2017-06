Actualidade

O ex-presidente do Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014), procurado no seu país por um caso de escutas ilegais, foi detido na segunda-feira em Miami, Estados Unidos, informou à agência Efe a sua advogada, Alma Cortés.

As autoridades "foram notificá-lo de que tem um processo" judicial no Panamá, "o que implica a apresentação automática às autoridades" e "estará detido" até que os advogados paguem a fiança, disse Cortés.

A advogada, ex-ministra do Trabalho de Martinelli e umas das suas mais próximas colaboradoras, disse que esperava comunicar em breve com os advogados do ex-presidente nos Estados Unidos para saber "como este se encontra".