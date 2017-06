Actualidade

O embargo aéreo imposto ao Qatar desde o início da crise do Golfo apenas se aplica às companhias e aviões do Qatar ou registadas nesse país, anunciou hoje a Autoridade de Aviação Civil dos Emirados Árabes Unidos em comunicado.

A Arábia Saudita e o Bahrein publicaram comunicados idênticos sobre o embargo aéreo, que entrou em vigor depois de Riade, Abu Dabi e Manama romperem relações com o Qatar, a 05 de junho, acusando-o de apoiar o "terrorismo".

Devido ao embargo aéreo, "é interdito a todas as companhias aéreas e aviões registados no Qatar aterrar nos aeroportos ou transitar pelo espaço aéreo" dos Emirados, do reino saudita e do Bahrein, segundo comunicados publicados pelas agências nacionais dos três países.