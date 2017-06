Actualidade

Os funcionários australianos e chineses da operadora de jogo Crown Resorts, que tem casinos em Macau, detidos na China desse outubro, foram todos formalmente acusados de promover o jogo no país, avançou hoje a empresa.

As autoridades chinesas confirmaram, em novembro passado, que iriam processar judicialmente três funcionários da empresa australiana por violação das leis do jogo do país.

A publicidade a jogos de fortuna e azar na China continental é proibida e os agentes não podem organizar grupos com mais de dez cidadãos chineses para apostar além-fronteiras.