Actualidade

A cantora anglo-egípcia Natacha Atlas abre, hoje, o Ciclo Mundos do Teatro da Trindade, em Lisboa, que, até dezembro, também incluirá o cabo-verdiano Mário Lúcio, a libanesa Yasmine Hamdan e o nigeriano Keziah Jones, entre outros.

Filha e mãe inglesa e pai egípcio, Natacha Atlas nasceu na Bélgica, mas tem também ascendentes da Palestina e Marrocos. A cantora alia sonoridades do Médio Oriente e de África, tendo vivido até aos oito anos no bairro muçulmano de Bruxelas, antes da mudança da família para Northampton, no Reino Unido. Conhecida no circuito da música ao vivo, tem atuado nas maiores salas mundiais e festivais europeus.

A 28 de junho, também integrado no programa Ciclo Mundos, atuará o artista cabo-verdiano Mário Lúcio, que vai apresentar o seu último trabalho discográfico dedicado ao funaná, "Funanight".