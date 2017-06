Actualidade

O filme "O homem forte" (1929), de Henryk Szaro, com música ao vivo dos polacos Pink Freud, abre hoje, em Lisboa, o Underscore, festival que celebra a relação da música com a imagem em movimento.

Nesta primeira edição, o festival decorrerá no Centro Cultural de Belém (CCB), no cinema São Jorge e na Cinemateca, com a exibição de filmes com música ao vivo e oficinas para famílias sobre música, som, cinema e imagens de arquivo.

O Underscore começa no CCB com "O homem forte", considerado um dos filmes mais importantes do cinema mudo polaco, dado como perdido e que foi redescoberto em 1997, na Cinemateca Real da Bélgica. A exibição contará com música inédita interpretada pelo grupo de jazz polaco Pink Freud.