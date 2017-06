Actualidade

Um 'think tank' norte-americano concluiu que Pyongyang está a contornar as sanções internacionais através de um complexo sistema de empresas de fachada que lhe permite angariar fundos e celebrar os contratos necessários para o seu programa militar interdito.

O instituto C4ADS de Washington revelou, num relatório publicado hoje, que as sanções destinadas a atingir Pyongyang não são suficientes para fazer a Coreia do Norte renunciar ao seu programa nuclear e balístico.

"Longe de estar isolada, a Coreia do Norte está ativa no mundo todo graças às suas redes no exterior" que lhe permitem angariar fundos e reunir o material necessário para os seus programas de armamento, indica o estudo.