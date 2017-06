Actualidade

A Fundação Calouste Gulbenkian está a avaliar a entrada de grupos internacionais, com interesses no Médio Oriente, na petrolífera Partex, de que detém atualmente a totalidade do capital.

Questionada sobre a existência de negociações para a entrada de novos acionistas na Partex, fonte oficial da Fundação Calouste Gulbenkian confirmou à Lusa que "tem havido contactos com grupos internacionais, com interesses no Médio Oriente, no sentido de se estudarem eventuais parcerias".

"A Partex está atenta às oportunidades de negócio que surjam no mercado", adiantou a mesma fonte, referindo que o processo está "numa fase de avaliação de possibilidades".