Actualidade

O diretor do Programa África do Instituto Real de Assuntos Internacionais do Reino Unido considerou em entrevista à Lusa que o cargo de Procurador-Geral da República em Moçambique é o trabalho mais difícil do país.

"O trabalho mais difícil em Moçambique não é o cargo de Presidente da República, mas sim o da Procuradora-Geral da República, que tem de analisar e pensar o que fazer sobre o relatório da dívida" elaborado pela consultora Kroll.

Entrevistado pela Lusa em Londres, na sede da Chatham House, Alex Vines considerou que "a divulgação de um sumário executivo da auditoria será feita rapidamente", mas acrescentou que a divulgação do relatório total "será um processo demorado e poderá até só estar disponível depois do congresso da Frelimo", agendado para setembro.