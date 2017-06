Actualidade

O diretor do Programa África do Instituto Real de Assuntos Internacionais do Reino Unido disse que espera que o novo Governo de Angola recorra a financiamento do Fundo Monetário Internacional (FMI) no princípio do próximo ano.

"O novo Presidente, provavelmente João Lourenço, vai ter que considerar a possibilidade de uma assistência financeira, e acho que é um cenário provável Angola recorrer ao Programa de Financiamento Ampliado [Extended Fund Facility, em inglês] no princípio do próximo ano, depois de o período eleitoral passar", disse Alex Vines.

Entrevistado pela Lusa em Londres, na sede da Chatham House, o analista defendeu que "Angola beneficiaria disto, desde logo porque é mais barato", e lembrou que no ano passado, quando Angola recuou na intenção de usar o mecanismo de ajuda financeira do FMI e ficar-se pela assistência técnica, sentiu-se muito desiludido.