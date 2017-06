Actualidade

O PSD quer confrontar na quarta-feira no parlamento o Governo e o ministro da Saúde com os problemas no setor, apontando como um dos principais a perda de valor da palavra de Adalberto Campos Fernandes.

"Neste momento, um dos maiores problemas do ministro da Saúde tem a ver com a palavra dele. A palavra do ministro da Saúde neste momento está ao nível do 'rating' da República, é lixo", acusou o vice-presidente da bancada parlamentar do PSD Miguel Santos.

O deputado alertou que se o 'rating' de Portugal "ainda se pode recuperar", a capacidade de recuperação de um ministro é mais difícil, acusando Adalberto Campos Fernandes de "falta de credibilidade" junto dos profissionais do setor, como os médicos ou os enfermeiros.