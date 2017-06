Actualidade

A cantora Viviane apresenta o seu mais recente álbum, "Confidências", numa digressão por seis palcos bálticos, que inicia na próxima sexta-feira em Talsi, na Letónia.

O álbum faz uma retrospetiva de 25 anos de carreira da intérprete que se estreou em 1990, no grupo Entre Aspas, foi editado em novembro de 2015, tem como único inédito "Fado do Beijo" e inclui ainda uma versão da canção "Cantoras do Rádio", do repertório de Carmen Miranda.

Do álbum fazem parte canções como "O Tempo Subitamente Solto Pelas Ruas e Pelos Dias", "A Vida Não Chega", "Meu Coração Abandonado", "Confidências da Minha Rua", "Não Apagues o Amor", "Do Chiado Até ao Cais", com letras da própria Viviane, de Hugo Costa, José Luís Peixoto, Fernando Cabrita e Fátima Murta, com música de Viviane ou em parceria com Tó Viegas, um dos músicos que a acompanha nesta digressão.