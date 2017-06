Actualidade

Ativista ambiental do Camboja e vencedor do Goldman Prize 2016, Ouch Leng acusa a União Europeia de negociar com o Vietname "madeira ilegal" e considera o presidente dos Estados Unidos "louco" pela saída do Acordo de Paris.

O fundador das Forças Especiais pelos Direitos Humanos do Camboja é um dos oradores convidados do "Gaia Todo um Mundo", um fórum internacional a decorrer em Vila Nova de Gaia entre quinta-feira e domingo e que irá reunir vários pensadores para discutir alterações climáticas.

"O meu empenho é na luta contra a exploração madeireira ilegal, o seu contrabando e comércio em toda a fronteira", disse em entrevista à agência Lusa de uma luta que não se fica pelas fronteiras daquele país do Sudeste asiático.