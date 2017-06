Confederações

Os avançados Cristiano Ronaldo e André Silva integraram hoje o treino da seleção portuguesa na Cidade do Futebol, em Oeiras, de preparação para a Taça das Confederações, depois de ambos terem falhado a sessão de segunda-feira.

O 'capitão' da seleção campeã europeia foi poupado após o regresso aos trabalhos, na sequência do triunfo (3-0) na Letónia, a contar para a fase de apuramento para o Mundial2018, enquanto o jovem avançado ficou fora do treino devido à finalização do seu processo de transferência do FC Porto para o AC Milan, por 38 milhões de euros.

Paralelamente, o selecionador nacional, Fernando Santos, viu já os defesas Pepe e Cédric subirem ao relvado e realizarem trabalho condicionado com bola, junto do fisioterapeuta António Gaspar.