Actualidade

O Mira Center recebe na segunda-feira uma conferência internacional sobre inovação biotecnológica aplicada aos setores tradicionais da indústria, iniciativa do programa MIT Portugal apoiada pela Câmara de Mira e pela Universidade de Aveiro.

A conferência, que funcionará em registo de mesa redonda, conta com um conjunto de palestras e discussões acerca do impacto da inovação biotecnológica em setores como aquacultura, energia, florestas e têxteis e agroalimentar.

"Trata-se de uma iniciativa do Programa MIT Portugal, com o apoio crucial do município de Mira e da Universidade de Aveiro, e que tem como objetivo reunir intervenientes de relevo do ecossistema de investigação e inovação português e europeu, para uma discussão multidisciplinar sobre a promessa e os desafios enfrentados pelos empresários, cientistas e empreendedores nestes domínios", resume o presidente da Câmara de Mira, Raul Almeida.