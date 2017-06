Actualidade

O deputado do PPM/Açores, Paulo Estevão, anunciou hoje que vai doar a obra completa de Pablo Neruda ao Governo Regional para valorizar o roteiro cultural sobre Carlos Nascimento, natural do Corvo e primeiro editor do poeta chileno.

"Para evitar que o projeto morra, anuncio que vou adquirir a expensas próprias (até ao final da presente legislatura) a obra completa de Pablo Neruda e doá-la ao Governo Regional, no sentido de a mesma integrar e valorizar o Roteiro Cultural de Carlos Nascimento. Espero, com este exemplo, dar um novo impulso à efetiva valorização da ilha do Corvo no âmbito da cultura e do reconhecimento de personalidades ligadas, de uma forma ou de outra, à História do Corvo", frisou, num comunicado de imprensa.

O anúncio de Paulo Estêvão, eleito pelo círculo eleitoral do Corvo e único deputado do PPM à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, surge um dia depois de o Governo Regional (PS) ter dito que não se justificava, num horizonte próximo, a aquisição da casa onde nasceu Carlos Nascimento, na ilha do Corvo, numa resposta a um requerimento do parlamentar monárquico.