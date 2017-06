Actualidade

Um grupo de deputados do PSD defende a instalação da Agência Europeia do Medicamento (EMA) em Coimbra, tendo questionado o Governo sobre se a cidade foi estudada como alternativa a Lisboa para receber aquele organismo.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a deputada social-democrata Fátima Ramos, primeira subscritora da pergunta enviada ao ministro dos Negócios Estrangeiros, defende que Coimbra "seria uma ótima localização" para a EMA e lembra que a cidade "possui um dos mais importantes e prestigiados centros hospitalares do país, o qual tem merecido importantes referências nacionais e internacionais".

No texto, o grupo de deputados do PSD, que inclui, entre outros, Maurício Marques, Margarida Mano e Ana Oliveira, eleitos por Coimbra, e parlamentares "de vários distritos", frisa-se também que a cidade possui uma universidade "de prestígio internacional, com faculdades de farmácia, biologia, medicina; química e engenharia, que podem e devem participar no desenvolvimento de inovação na área do medicamento".