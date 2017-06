Actualidade

A Cooperativa de Viticultores e Olivicultores de Freixo de Numão (CVOFN), no concelho de Foz Côa, distrito da Guarda, assinala no domingo o 60º aniversário com investimentos de um milhão de euros em melhorias na estrutura vitivinícola.

Segundo Ilídio Santos, presidente daquela estrutura agrícola, do distrito da Guarda, a cerimónia inicia-se com a inauguração novos equipamentos que serviram para colocar uma dúzia de novas cubas de fermentação e duplicar a capacidade de frio, entre outras melhorias.

"Por este motivo, a Cooperativa viu-se obrigada a realizar um conjunto de investimentos superiores a um milhão de euros, recorrendo ao crédito bancário em 750 mil euros, para a aquisição dos novos componentes técnicos ", frisou.