Actualidade

A Luís Simões (LS), empresa de transporte e logística portuguesa, anunciou hoje que investiu 7,4 milhões de euros na requalificação de dois centros de operações no concelho de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto.

A LS, um grupo empresarial familiar que vai na terceira geração e foi fundado em 1948, assume que o recente investimento de 7,4 milhões de euros é "estratégico", porque vai permitir ampliar o "potencial de crescimento na região Norte e dar resposta ao bom desempenho económico que esta zona tem apresentado", disse José Luís Simões, presidente atual da empresa líder no mercado de fluxos rodoviários na Península Ibérica.

O objetivo para a requalificação do Centro de Operações Logísticas e no Centro de Assistência Técnica da Reta, para a próxima década é "evoluir conforme o mercado, conforme o comércio e conforme as marcas forem evoluindo para cenários de musculação de entregas em zonas urbanas mais qualificadas, exigindo meios, horários e funcionamentos diferentes", explicou José Luís Simões, durante a cerimónia de inauguração que decorreu hoje à tarde, contando com a presença do presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues.