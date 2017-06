Actualidade

A líder do BE criticou hoje a opção do Governo em candidatar Lisboa para acolher a Agência Europeia do Medicamento (EMA), considerando "perigoso" o argumento apresentado pelo primeiro-ministro de "conveniência da proximidade" a outras instituições.

"Eu julgo até que se devia decidir que Lisboa não era a melhor opção e depois olhar para as outras cidades do país que estão em condições do fazer, seguindo exemplos de outros países que não concentraram as agências europeias nas capitais, pelo contrário, diversificaram e com isso incentivaram a uma melhor distribuição no território do investimento, conhecimento, emprego, etc", afirmou Catarina Martins, em Guimarães, à margem de uma visita a um bairro social.

Segundo a coordenadora bloquista a escolha de candidatar a capital do país para acolher a EMA demonstra "centralismo", apontando ainda o dedo ao argumento apresentado por António Costa.