Euro sub-21

O guarda-redes da seleção portuguesa de futebol de sub-21 Joel Pereira revelou hoje a satisfação com os elogios feitos, recentemente, pelo técnico José Mourinho, que o orienta no Manchester United.

Mourinho afirmou publicamente que Joel Pereira "será o melhor guarda-redes português da próxima geração", algo que deixou o orgulhoso guardião luso, que prepara, na Polónia, a participação da equipa nacional no Campeonato da Europa de sub-21.

"É muito bom ouvir isso do José Mourinho, um dos melhores treinadores do mundo", disse Joel Pereira, vincando que não mais esquecerá a sua estreia, esta época, como titular, pela equipa principal dos 'red devils': "Foi um momento muito bom na minha carreira, estou muito feliz por o ter vivido, mas agora estou no espaço da seleção e meu foco está complemente nesta equipa".