Actualidade

As buscas pelos jovens que domingo desapareceram no mar quando tentavam resgatar uma bola, na Praia da Costa Verde, em Espinho, serão retomadas quarta-feira às 08:00 e alargadas aos concelhos a Sul, revelou hoje a Capitania do Douro.

"Vamos retomar as buscas e alargar o perímetro da intervenção para Sul, pelo que a área abrangida, na realidade, passará a ser a de Gaia até Aveiro", revelou à Lusa o comandante Rodrigues Campos, que coordena as operações.

O comandante falava à Lusa pouco depois do terem dado as buscas de hoje por encerradas, cerca das 21:00.