O chefe do Pentágono norte-americano, Jim Mattis, que alertou na terça-feira que os talibãs estão a progredir no Afeganistão, recebeu 'carta branca' para decidir sobre eventuais reforços militares no país.

Os chefes militares dos Estados Unidos na região pedem há vários meses um reforço de milhares de soldados para ajudar o governo afegão a responder à pressão dos talibãs.

Segundo responsáveis norte-americanos, que falaram sob a condição de anonimato, o Presidente Donald Trumo decidiu deixar o secretário da Defesa Jim Mattis decidir sobre esses pedidos, vindos particularmente do general John Nicholson, chefe das forças da NATO no Afeganistão.