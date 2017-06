Actualidade

O estudante norte-americano Otto Warmbier, libertado pela Coreia do Norte depois de ser condenado, no ano passado, a 15 anos de trabalhos forçados por ter roubado um cartaz num hotel, chegou na terça-feira ao estado do Ohio.

O avião que transportava Otto Warmbier chegou pelas 22:20 de terça-feira (03:20 de hoje em Lisboa) a um aeroporto em Cincinnati, de onde foi levado para o hospital. Segundo os pais, o jovem de 22 anos está em coma há mais de um ano, depois de ter contraído botulismo.

O secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, disse ainda que está a trabalhar para a libertação de outros três cidadãos norte-americanos detidos na Coreia do Norte.