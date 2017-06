Actualidade

O Banco Mundial anunciou na terça-feira a aprovação de um plano de 520 milhões de dólares para ajudar o Afeganistão, um país enfraquecido pela insurgência talibã e retirada progressiva das tropas norte-americanas.

Cerca de metade deste valor, atribuído sob a forma de uma subvenção, será destinado ao apoio das pessoas deslocadas devido à violência no país e àquelas que regressam do exílio no Paquistão, indicou a instituição em comunicado.

O restante será destinado a reformas para "aumentar as oportunidades económicas" através do desenvolvimento do setor privado e melhoramento do fornecimento de eletricidade para as famílias e empresas na província de Herat.