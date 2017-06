Euro sub-21

A convocatória de Renato Sanches para o Europeu de futebol de sub-21, um ano após o título no Euro2016 pela seleção principal, foi uma das surpresas de Rui Jorge, mas o selecionador garante a integração plena do médio.

Naquilo que poderia ser considerado um 'passo atrás' na carreira do jovem jogador do Bayern, o treinador português defende que Renato Sanches soube superar a exclusão dos convocados de Portugal para a Taça das Confederações e que, por isso, foi admitido no lote dos sub-21, escalão em que nunca havia sequer jogado.

"Existia uma coisa que de alguma forma eu queria saber antes da convocatória: perceber até que ponto o Renato teria sabido ultrapassar uma decisão e encararia este espaço com a motivação que eu considero necessária para estar aqui. Percebi imediatamente que o Renato estava dentro dessas condições. Está neste espaço de corpo e alma e é mais um jogador deste grupo", disse.