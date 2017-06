Actualidade

O número de mortos no Bangladesh devido a deslizamentos de terras, gerados por chuvas intensas, subiu hoje para 132, com a polícia, exército e bombeiros a enfrentarem dificuldades para chegar aos distritos mais remotos no sudeste do país.

Não se sabe se há residentes desaparecidos, depois de enormes pedaços de lama atingirem as suas casas na terça-feira, um dia depois de fortes chuvas começarem em cair em todo o país.

Após a suspensão das buscas durante a noite, as equipas de socorro retomaram hoje de manhã os trabalhos, indicou Reaz Ahmed, do Ministério da Gestão de Desastres.