Actualidade

O governo do município de Tianjin, no norte da China, pediu a todos os funcionários do setor público, incluindo empresas do Estado, que informem sobre qualquer deslocação além-fronteiras, informou a imprensa local.

Segundo os novos regulamentos, os funcionários podem apenas sair do país uma vez por ano para fins pessoais e por uma estadia máxima de 15 dias.

Até à data, a medida abrangia apenas quadros superiores do setor público.