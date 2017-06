Actualidade

Várias entidades ligadas ao património e a comissão de trabalhadores da Fundação Côa Parque vão ser hoje ouvidas no parlamento sobre o ato de vandalismo, ocorrido em abril passado, contra uma gravura do Parque Arqueológico do Vale do Côa.

A Associação dos Arqueólogos Portugueses, o ICOM-Portugal - Comissão Portuguesa da Comissão Internacional de Museus, o ICOMOS-Portugal - Comissão Nacional Portuguesa do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios e a Comissão de Trabalhadores da Fundação Côa Parque vão ser ouvidos, a partir das 10:00, na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto.

A audição sobre o ato de vandalismo, cometido sobre a "Rocha 2 de Piscos", e a situação da Fundação Côa Parque é realizada no âmbito do requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PCP.